«Никто не хочет, чтобы кто-то вылетал». Глушаков поддерживает идею расширения РПЛ до 18 команд

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков заявил, что поддерживает идею расширения РПЛ до 18 команд. Грозненский клуб занимает последнее место в турнирной таблице в нынешнем сезоне.

— Есть прямые конкуренты, с которыми «Ахмату» еще предстоит сыграть, если сезон возобновится. Плотность в таблице очень высокая. Кто-то победил в двух матчах кряду и серьезно поднялся. И наоборот. Лестница какая-то. Туда-сюда, туда-сюда. Все ребята между собой общаются. Никто не хочет, чтобы кто-то вылетал. Пусть все закончится мирно. Общался еще с игроками из ФНЛ.

— И какая у них позиция?

— Они говорят: «Вот было бы хорошо докинуть еще две команды в РПЛ из первой лиги». Получим 18 клубов. Была же идея расширить РПЛ? Как раз убьем сразу двух зайцев. Но это все так — пока разговоры. Пусть решения принимают компетентные люди. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Дениса Глушакова читайте здесь