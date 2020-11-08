Николич назвал причины трех поражений «Локомотива» подряд
8 ноября 2020, 21:21
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвел итог матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (1:5).
— Не хочу говорить о трудном графике. Не думаю, что есть проблемы с желанием и эмоциями, но есть с концентрацией. Когда один теряет позицию, другой, то начинаются ошибки. Концентрация и футбольная дисциплина — причины поражений.
— К Райковичу будут санкции за удаление?
— Штраф то, что он не сыграет в следующем матче. Все допускают промахи, идет цепь ошибок, которые приходится исправлять защите. (Константин Алексеев)
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 14-й тур. «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи