РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Николич назвал причины трех поражений «Локомотива» подряд

8 ноября 2020, 21:21
Теги:

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвел итог матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (1:5).

— Не хочу говорить о трудном графике. Не думаю, что есть проблемы с желанием и эмоциями, но есть с концентрацией. Когда один теряет позицию, другой, то начинаются ошибки. Концентрация и футбольная дисциплина — причины поражений.

— К Райковичу будут санкции за удаление?

— Штраф то, что он не сыграет в следующем матче. Все допускают промахи, идет цепь ошибок, которые приходится исправлять защите. (Константин Алексеев)

Динамо — Локомотив

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
32
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 14-й тур. «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир