Николич — о разгромном поражении «Локомотива» от «Динамо»: «Мы сделали все, как не надо»
8 ноября 2020, 21:14
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич признал заслуженность поражения от «Динамо» в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ (1:5).
— Поздравляю «Динамо с заслуженной победой. Мы сделали все, как не надо. Пропустили в самом начале, потом, когда Смолов получил травму и были в меньшинстве. Один мяч отыграли, но два удаления — это был конец, — сказал Николич. (Константин Алексеев)
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 14-й тур. «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи