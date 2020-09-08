Новичок «Химок» нападающий Николай Сигневич прокомментировал свой переход. Последним клубом белоруса был «Ференцварош».

«Для меня переход в "Химки» — это новый этап и новые эмоции. РПЛ — это интересный для меня вызов. Я не так много играл в последнее время, поэтому соскучился по большим победам. Очень рад перейти сюда, биться за клуб и добиваться результата.

В Венгрии у меня была спутниковая тарелка, и была возможность смотреть все матчи Российской премьер-лиги — я следил за чемпионатом, в котором мне предстоит играть. Перед подписанием контракта успел пообщаться с главным тренером Дмитрием Гунько. Меня представили команде, и я познакомился с ребятами. Начинаю усиленно работать!»

28-летний нападающий в прошлом сезоне провел 31 матч за «Ференцварош» и забил три мяча при одной голевой передаче.