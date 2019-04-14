Николай Рассказов: "Нужно продолжать контролировать мяч и пытаться найти лазейки, чтобы забить "Ростову" и не давать им убегать в атаку"

Защитник "Спартака" Николай Рассказов в перерыве матча 23-го тура премьер-лиги против "Ростова" заявил, что красно-белым во втором тайме нужно продолжать контролировать мяч и пытаться найти лазейки, чтобы забить гол.

– Как вам первый тайм?

– "Ростов", как мы и предполагали, что будет сидеть в обороне и ждать контратаки, – сказал Рассказов в эфире канала "Матч Премьер". – Наша задача – контролировать мяч, пытаться найти лазейки, чтобы забить гол, и минимум, чтобы они не убегали в атаку. Так что матч интересный.

– Показалось, что Кононов сосредоточился на обороне, а в атаку ходить будете реже.

– Нет-нет. В атаку идти.

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