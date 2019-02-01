Николай Рассказов: "Если бы о переносе игры с "Уралом" объявили пораньше, то был бы доволен"

Защитник "Спартака" Николай Рассказов в интервью "Известиям" признался, что не совсем доволен переносом матча 1/4 финала Кубка России против "Урала" на 7 марта. Изначально игра должна была пройти 24 февраля.

– В начале года было объявлено, что ответный матч 1/4 финала Кубка России между "Спартаком" и "Уралом" будет перенесен с 24 февраля на 7 марта. Довольны таким решением?

– Если бы это решение объявили пораньше, то был бы доволен. Нас собрали после отпуска чуть раньше, так как мы должны были готовиться к матчу 24 февраля, но в итоге игру перенесли. Но ничего. Зато теперь у нас будет больше времени на подготовку.