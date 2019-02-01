Николай Рассказов: "Для "Спартака" турнир в Катаре был не просто товарищеским"

Защитник "Спартака" Николай Рассказов остался доволен товарищеским турнирном "Фонбет Кубок Матч Премьер", который красно-белые выиграли. По его мнению, победа даже в таком турнире дает опыт.

– Мне кажется, провести подобный турнир – отличная идея, – цитируют "Известия" Рассказова. – Безусловно, это важная часть подготовки к сезону, которая весьма полезна для нас. Приятно, что мы завоевали трофей и получили большой заряд положительных эмоций. Это тоже немаловажно для любой команды.

– Казалось, что некоторые участники соревнования не совсем серьезно его воспринимали...

– Для "Спартака" этот турнир точно был не просто товарищеским. Мы играли против своих главных конкурентов в чемпионате России и в целом против принципиальных соперников. Для нас был важен каждый матч Кубка.

– Приятно поднять над головой первый трофей, выигранный с основой "Спартака", даже несмотря на то что турнир был неофициальным?

– Конечно, приятно. Наша задача – выигрывать в каждом матче вне зависимости от того, товарищеская это встреча или официальная. Турнир был подготовительным, но любому спортсмену хочется побеждать во всех соревнованиях, в которых он принимает участие. За счет таких побед, завоеванных трофеев ты набираешь определенный опыт, прививаешь себе дух победителя. А такой клуб, как "Спартак", должен побеждать всегда и везде.