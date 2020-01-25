В субботу новичок «Динамо» Николай Комличенко подписал контракт с бело-голубыми. 24-летний игрок сборной России ушел от ответа на вопрос, сколько голов он забьет за новую команду.

— Тренер «Млады Болеслав» немного был расстроенным, — сказал Комличенко. — Ничего, бывает. Я его пригласил в Россию, сказал, что будем ждать. Приятная, красивая страна, хорошо относятся к русским. Пиво отличное, но я почти не пью. Ребята в команде все отличные.

Западная Европа? Сейчас главное — «Динамо». Сколько смогу забить? Посмотрим. Надо приносить пользу команде.

По данным «СЭ», «Динамо» заплатило чешскому клубу «Млада Болеслав» 3,5 миллиона евро.