Николай Комличенко: «Я не выбирал между ЦСКА и «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Николай Комличенко, отвечая на вопросы болельщиков команды, отметил, что не выбирал между ней и другим клубом. Также он рассказал об адаптации в «Динамо».

— Я не выбирал между ЦСКА и «Динамо» или другим российским клубом и «Динамо», — цитирует официальный сайт динамовцев Комличенко. — Бело-голубые вышли на меня с конкретным предложением, я посчитал, что это отличный вариант для моей дальнейшей карьеры, потому что в России сильный чемпионат, у «Динамо» хорошая команда, а клуб известный и с серьезными задачами. И вот я здесь.

Для начала хотелось бы попасть в еврокубки, конечно. А адаптация проходит отлично — коллектив у «Динамо» прекрасный, причем это касается не только футболистов, но и тренеров и, конечно, персонала. Так что все хорошо.