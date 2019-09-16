Николай Гиоргобиани: «VAR сегодня помог «Уфе»

Нападающий «Уфы» Николай Гиоргобиани прокомментировал прием мяча в исполнении главного тренера уфимцев Вадима Евсеева в матче 9-го тура РПЛ с «Динамо» (0:0), а также поделился мнением о турнирном положении уфимцев.

— Эпизод с VAR как видели с поля?

— Конечно, в пользу своей команды. Верили, что не было намеренной игры рукой. VAR помогло.

— Это хорошее нововведение?

— Да. Арбитры тоже люди, тоже ошибаются. Бывают грубые ошибки, которые можно посмотреть и исправить. (Константин Колмаков)

«Уфа» с 11 очками располагается на 9-й строчке в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» — 10 баллов и 11-е место.

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