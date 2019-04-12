Никола Влашич: "В перерыве матче со "Спартаком" поняли, что надо резко прибавить"

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич - о матче со "Спартаком" (2:0) в 22-м туре чемпионата России.
– Кто в раздевалке ЦСКА праздновал победу над "Спартаком" эмоциональнее других?
– Честно? Я (смеется). Очень верил в нашу команду. В перерыве мы поговорили. Признали, что в первом тайме выглядели не слишком хорошо. У "Спартака" имелись реальные шансы забить нам. Поняли, что надо резко прибавить. В итоге продемонстрировали характер. (Виталий Айрапетов)
Полностью интервью Николы Влашича - здесь.
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Олег Кононов выведет "Спартак" в Лигу чемпионов в этом сезоне?
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/bolshoe-intervyu-nikoly-vlashicha-po-igre-cska-prevoshodit-i-zenit-i-krasnodar-i-lokomotiv-1533720/
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