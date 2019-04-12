01:50 | Футбол — РПЛ

Никола Влашич: "В перерыве матче со "Спартаком" поняли, что надо резко прибавить"

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Полузащитник ЦСКА Никола Влашич - о матче со "Спартаком" (2:0) в 22-м туре чемпионата России.

– Кто в раздевалке ЦСКА праздновал победу над "Спартаком" эмоциональнее других?

– Честно? Я (смеется). Очень верил в нашу команду. В перерыве мы поговорили. Признали, что в первом тайме выглядели не слишком хорошо. У "Спартака" имелись реальные шансы забить нам. Поняли, что надо резко прибавить. В итоге продемонстрировали характер. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Николы Влашича - здесь.

 

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/bolshoe-intervyu-nikoly-vlashicha-po-igre-cska-prevoshodit-i-zenit-i-krasnodar-i-lokomotiv-1533720/

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 22-й тур. "Спартак" – ЦСКА, "Локо" – "Зенит" и другие игры
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