Никола Влашич: «У «Спартака» появились хорошие футболисты». Но один игрок не может делать всю игру команды"

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от встречи со «Спартаком» в шестом туре РПЛ.

— Нас ждет дерби, а это всегда очень важно, — цитируют «Известия» Влашича. — Безусловно, нам предстоит тяжелый матч при полном стадионе, никто не хочет проигрывать в столь принципиальной встрече. У «Спартака» появились новые хорошие футболисты. Но один игрок не может делать всю игру команды.

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