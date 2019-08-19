Никола Влашич: «У «Спартака» появились хорошие футболисты». Но один игрок не может делать всю игру команды"
19 августа 2019, 04:19
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от встречи со «Спартаком» в шестом туре РПЛ.
— Нас ждет дерби, а это всегда очень важно, — цитируют «Известия» Влашича. — Безусловно, нам предстоит тяжелый матч при полном стадионе, никто не хочет проигрывать в столь принципиальной встрече. У «Спартака» появились новые хорошие футболисты. Но один игрок не может делать всю игру команды.
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