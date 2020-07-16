Никола Влашич: «У «Локомотива» выделю Миранчуков и Чорлуку»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».

— Помню практически всю команду, а выделю братьев Миранчуков, — цитирует пресс-служба ЦСКА Влашича. — Еще, конечно, Чорлуку. У «Локомотива» много опытных футболистов. Посмотрим, кто окажется сильнее — мы или они.