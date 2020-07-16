РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Никола Влашич: «У «Локомотива» выделю Миранчуков и Чорлуку»

16 июля 2020, 12:15
Теги:

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».

— Помню практически всю команду, а выделю братьев Миранчуков, — цитирует пресс-служба ЦСКА Влашича. — Еще, конечно, Чорлуку. У «Локомотива» много опытных футболистов. Посмотрим, кто окажется сильнее — мы или они.

Следующий матч

Место: 2 | Очки: 54
Локомотив
Н Н Н Н В
20:30 16/07/2020
2 : 1
+25 =13 -26 (71 - 85)
Место: 4 | Очки: 47
ЦСКА
Н В В В Н
Лидеры команды по средней оценке "СЭ"
Г. Крыховяк
6.26
Ал. Миранчук
6.20
Жоау Мариу
6.09
Н. Влашич
6.34
И. Акинфеев
6.20
Мариу Фернандес
6.19
Травмы и дисквалификации
М. Лысов
А. Коломейцев
Л. Джорджевич
А. Сигурдссон
И. Ахметов
Сделать ставку Узнать больше

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 29-й тур. «Локомотив» — ЦСКА и другие матчи




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир