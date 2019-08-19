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Никола Влашич: «Спартак» — ЦСКА — важнейшее дерби страны"

19 августа 2019, 11:07
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Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ против «Спартака». Хорват назвал противостояние главным дерби чемпионата России.

— Впереди потрясающая игра, — цитирует пресс-служба ЦСКА Влашича. — Играть со «Спартаком» всегда тяжело, особенно в гостях. В прошлом сезоне мы выиграли там 2:0, но сейчас будет другая история, у них появились новичк. Все футболисты любят играть в таких матчах. Это важнейшее дерби страны. С нетерпением ждем игры и постараемся дать фанатам повод для гордости.

«Спартак» — ЦСКА: чемпионат России по футболу, премьер-лига, 6-й тур, 19 августа 2019, онлайн-трансляция матча, начало — в 20.00 (мск)

Спартак — ЦСКА

Результаты опроса

проголосовало: 10032
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Как закончится матч «Спартак» - ЦСКА?
Победой «Спартака» с разностью в один-два мяча
42.9%
Крупной победой «Спартака»
7.4%
Вничью
17.2%
Победой ЦСКА с разностью в один-два мяча
28.0%
Крупной победой ЦСКА
4.5%
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Дополнительная информация

https://twitter.com/pfc_cska/status/1163357814204633088

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи




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