Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ против «Спартака». Хорват назвал противостояние главным дерби чемпионата России.

— Впереди потрясающая игра, — цитирует пресс-служба ЦСКА Влашича. — Играть со «Спартаком» всегда тяжело, особенно в гостях. В прошлом сезоне мы выиграли там 2:0, но сейчас будет другая история, у них появились новичк. Все футболисты любят играть в таких матчах. Это важнейшее дерби страны. С нетерпением ждем игры и постараемся дать фанатам повод для гордости.

«Спартак» — ЦСКА: чемпионат России по футболу, премьер-лига, 6-й тур, 19 августа 2019, онлайн-трансляция матча, начало — в 20.00 (мск)