Полузащитник ЦСКА Никола Влашич после победы над "Анжи" (2:0) в матче 25-го тура чемпионата России отметил, что все сейчас пребывают в ожидании матча с "Краснодаром".

– Поделитесь впечатлениями от игры.

– Было важно выиграть, потому что эта победа вернула нам уверенность в собственные силы. Осталось одолеть "Краснодар" и опередить эту команду. "Локомотив" пока идет впереди нас. Следующая игра очень важна. Я доволен сегодняшним матчем.

– Следующая игра с "Краснодаром" очень важная, как вы отметили. Особенно ждете ее?

– "Краснодар" – очень сильный соперник. Сейчас он немного не в той форме, но в первом круге против него играть было очень тяжело. Хотелось бы увидеть стадион этой команды. В общем, все сейчас пребывают в ожидании этого матча. (Елена Григорьевская)