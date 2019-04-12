Никола Влашич: "Лучшим в "Спартаке" был Зе Луиш"

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич - о матче со "Спартаком" (2:0) в 22-м туре чемпионата России. Он считает, что лучшим в составе соперников был нападающий красно-белых Зе Луиш.

– Брат владельца "Спартака" Андрей Федун перед игрой сказал, что силы команд примерно равны, но в "Спартаке" нет такого яркого футболиста, как Влашич.

– Польщен такой оценкой. Я такой человек, который играет лучше, когда его хвалят (улыбается). Но считаю, что нужно отдать должное всей команде, не люблю кого-то отмечать.

– Кого бы тогда выделили в составе красно-белых?

– Зе Луиша. Он был лучшим у "Спартака" в тот день. Считаю, форвард провел очень качественный матч. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Николы Влашича - здесь.