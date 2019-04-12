Никола Влашич: "Из "Эвертона" никто не звонил"

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич сказал, что представители "Эвертона" не общались с ним. За армейцев он играет на правах аренды, его контракт принадлежит английскому клубу.
– На днях генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил: "Клуб ведет активные переговоры с "Эвертоном". Есть шанс, что Влашич останется у нас". Ваша реакция?
– Для футболиста самое главное – концентрироваться на тренировках и предстоящих матчах. Редко читаю прессу. Есть люди, которые отвечают за трансферы. Пусть они и занимаются этим вопросом. Я же решил сосредоточиться на заключительной части чемпионата России. Знаю, что финальное слово будет за мной. Но пока о будущем говорить не готов.
– Тренер "Эвертона" Марку Силва в последнее время звонил вам и говорил, что рассчитывает на вас в следующем сезоне?
– Нет. Вообще никто из "Эвертона" не звонил. (Виталий Айрапетов)
Полностью интервью Николы Влашича - здесь.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/bolshoe-intervyu-nikoly-vlashicha-po-igre-cska-prevoshodit-i-zenit-i-krasnodar-i-lokomotiv-1533720/