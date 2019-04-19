Никола Влашич: "ЦСКА ждет очень важная игра с "Локомотивом", в которой нужно постараться победить"

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич накануне матча 24-го тура чемпионата России с "Локомотивом" отметил, что армейцам предстоит непростая игра. Он также добавил, что его команде нужно постараться победить в этой встрече.

– Это точно будет непростая игра, – приводят "Известия" слова Влашича. – В прошедшем туре также был сложный матч против "Оренбурга", в котором мы не смогли добиться нужного результата. Теперь нас ждет очень важная игра с "Локомотивом", в которой нужно постараться победить.

Влашич перешел в ЦСКА летом 2018 года на правах аренды, рассчитанной до конца текущего сезона. Права на 21-летнего хорвата принадлежат "Эвертону". В текущем сезоне игрок провел 26 матчей за ЦСКА, забил 8 голов и отдал 8 результативных передач. Армейцы после 23-х туров набрали 40 очков и занимают четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ.

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