Никола Влашич: «ЦСКА проиграл, потому что не реализовал моменты»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал поражение в групповом турнире Лиги Европы от «Ференцвароша» (0:1).

— Никола, на твой взгляд, каковы причины неудачи?

— Мы проиграли, потому что не реализовали моменты, которые были у меня и у других игроков, — приводит пресс-служба клуба слова Влашича. — Мы не смогли забить гол. Футбол — справедливая игра. Соперник, наоборот, использовал свой шанс, хотя их было немного. Конечно, мы крайне недовольны поражением. Нам нужны очки, голы. Я не хочу говорить, что мы были лучше в этом матче, потому что сейчас это уже никого не волнует. Если ты оступаешься, нужно идти дальше, сделав для себя все выводы, быть выше обстоятельств. Если мы будем играть так, как в этом матче, мы сможем выиграть девять игр из десяти.



— В первом тайме у тебя был отличный шанс забить. Что в том эпизоде пошло не так?

— Мяч выкатили мне под удар, я уже видел его в воротах. Был уверен, что забью, что это легко. И не попал... Обычно я не промахиваюсь в моментах вроде этого. Но так бывает с многими игроками. Сложно это объяснить.



— Несмотря на поражение фанатская трибуна все равно поддержала игроков после матча...

— Это была бесценная реакция! Фаны видели, что мы отдали все силы борьбе. Я думаю, что наш футбол мог доставить им удовольствие, хотя, конечно, их расстроило то, что мы не забили столько моментов. Но они оценили, что в нашей игре была страсть.

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