Полузащитник ЦСКА Никола Влашич перед матчем 26-го тура чемпионата России против "Краснодара" отметил, что будет сложнее, чем в первом круге. Тогда красно-синие уступили на своем поле (1:2).

– Мы привыкли, что в первой части сезона игры были постоянно, – цитируют "Известия" Влашича. – Думаю, это даже полезно. Стал ли ЦСКА лучше по сравнению с прошлым матчем против "Краснодара"? Знаете, здесь нельзя ответить однозначно. Иногда мы играем прекрасно, иногда не так хорошо, поэтому не знаю. Но думаю, будет даже сложнее, чем в первом матче, так как теперь игра будет на его стадионе. Однако я все-таки надеюсь, что мы выиграем.

"Краснодар" – ЦСКА: чемпионат России, премьер-лига, 26-й тур, 28 апреля 2019 года, прямая трансляция матча, начало – 19.00 (мск)