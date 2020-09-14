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«Никола стал черной кошкой для «Спартака». Отец Влашича — о победе ЦСКА в дерби

19:55
Никола Влашич. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Никола Влашич. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Йошко Влашич, отец полузащитника ЦСКА Николы Влашича, оценил игру своего сына в дерби со «Спартаком» (3:1).

— Да, я смотрел вчерашнее дерби, ведь это одно из самых ярких противостояний в российском футболе, — сказал Влашич-старший в интервью «СЭ». — На поле было много давления и эмоций. Я очень рад тому, что увидел. Никола стал настоящей черной кошкой для «Спартака», потому что забивает почти в каждом дерби. Это здорово, что у него такая удачная серия против главного соперника ЦСКА. У «Спартака» было больше моментов, чтобы забить, но армейцы лучше реализовали свои возможности. Рад, что Никола забивает разноплановые мячи и способен приносить результат в самых разных обстоятельствах. (Евгений Белоусов)

Полностью интервью Йошко Влашича — здесь.

Дополнительная информация:

ttps://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/intervyu-otca-nikoly-vlashicha-o-derbi-cska-spartak-i-40-millionah-ot-zenita-1710423/

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 7-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи




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