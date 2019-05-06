Первый вице-президент РФС Никита Симонян высказал свое мнение по поводу будущего выступления "Зенита" в Лиге чемпионов, а также об успехах нападающего сине-бело-голубых Артема Дзюбы. Петербургская команда гарантировала себе золото чемпионата России сезона-2018/19 за три тура до конца турнира.

– Какие цели должен ставить перед собой "Зенит" в Лиге чемпионов?

– Мы уступаем командам ведущих лиг в подборе игроков. Они имеют больше возможностей приглашать к себе лучших из лучших.

– То есть это проблема российского футбола в целом?

– Посмотрите на англичан. У них все сливки. Там лучший клубный чемпионат в мире. Но англичане при этом только один раз выиграли чемпионат мира. Видимо, они не так ставят вопрос о чемпионате мира, как о клубных достижениях.

– Впервые чемпионом России стал Артем Дзюба. Радостно за него?

– Отношусь к Артему с большим уважением и, прежде всего, потому, что он является воспитанником "Спартака". Отрадно, что он забивает и за клуб, и за нашу сборную. Честь ему и хвала. (Елена Григорьевская)