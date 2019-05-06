Первый вице-президент РФС Никита Симонян поделился мнением по поводу завоевания "Зенитом" золотых медалей чемпионата России сезона-2018/19.

В 27-м туре "Зенит" сыграл вничью с "Ахматом" (1:1), однако "Локомотив" уступил "Арсеналу" (0:2), благодаря чему петербургская команда досрочно стала чемпионом.

– "Зенит" выиграл чемпионат заслуженно и справедливо, – сказал Симонян. – Я поздравляю всех зенитовцев и особенно Сергея Семака. Он показал, что не только был блестящим игроком комбинационного стиля, забивающим, а теперь является и хорошим тренером. Он проходил комиссию по лицензированию тренеров и прошел ее блестяще. Я за них и болею: за Семака, Диму Хохлова. Одно из главных качеств тренера – создание нормального, здорового климата в команде, что ему и удалось. (Елена Григорьевская)