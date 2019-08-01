Бывший защитник ЦСКА Никита Чернов подписал трехлетний контракт с "Крыльями Советов", cообщается в официальном Twitter самарского клуба.

В ближайшее время футболист будет включен в заявку на сезон-2019/20. В общей сложности 23-летний Чернов провел за ЦСКА 20 матчей и стал обладателем Суперкубка России (2018). В июне 2015 года дебютировал за сборную России.

В прошлом сезоне Чернов принял участие в 17 матчах в составе армейцев и не отметился результативными действиями.

Никита Чернов подписал контракт с "Крыльями" на три годаhttps://t.co/B4sC3zKGRM — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) August 1, 2019

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