Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов прокомментировал слухи об интересе со стороны «Спартака».

— «Спартак»? Никакой «Спартак» меня не интересует. Я хочу играть только в «Краснодаре», — сказал Сулейманов в прямом эфире Instagram.

В сезоне-2019/20 20-летний российский форвард провел 31 матч за «быков», забил 6 голов и сделал 6 результативных передач.

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