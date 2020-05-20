«Никакой «Спартак» меня не интересует». Сулейманов — о будущем
20 мая 2020, 23:24
Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов прокомментировал слухи об интересе со стороны «Спартака».
— «Спартак»? Никакой «Спартак» меня не интересует. Я хочу играть только в «Краснодаре», — сказал Сулейманов в прямом эфире Instagram.
В сезоне-2019/20 20-летний российский форвард провел 31 матч за «быков», забил 6 голов и сделал 6 результативных передач.
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