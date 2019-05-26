Нигматуллин встал на защиту Максименко после поражения "Спартака" от "Оренбурга"

Бывший голкипер "Спартака" Руслан Нигматуллин высказался в адрес голкипера красно-белых Александра Максименко. После гостевого поражения от "Оренбурга" (0:2) главный тренер москвичей Олег Кононов заявил на пресс-конференции: "Максименко допустил две ошибки. Понятно, что это повлияло".

– Если Кононов действительно так выразился, то это выглядит странно, – говорит Нигматуллин. – Он имеет в виду, что ошибка на 90+4-й минуте повлияла на результат? Понятно… Это просто говорит о позиции и отношении тренера к вратарю. Если бы Кононов поддерживал Максименко и верил в него, он бы сказал: "А вы посмотрите, сколько раз Александр сегодня выручал".

– Сколько?

– А вы вспомните моменты у хозяев? "Оренбург" должен был забивать 7 голов. В пяти случаях Максименко выручил красно-белых в отличном стиле.

– Но пропустил два необязательных гола…

– Пожалуй. Хотя первый – это великолепный удар на исполнение. Один из ста залетает. Не знаю, взял бы такой мяч в лучшие годы я или Левашов сейчас… (Голкипер "Арсенала" должен перейти в "Спартак" летом, а Максименко, вероятно, уйдет в аренду. – Прим. "СЭ"). Не уверен, что и Нойер в своей нынешней форме выручил бы.

– А второй гол?

– Ну… Это была уже самая концовка. Максименко хотел сохранить мяч, чтобы попытаться начать атаку. Конечно, в таких случаях голкиперы обычно играют проще. Но над Александром довлел результат – отсюда такая ошибка. Так что все слова тренера после игр всегда относительны. Либо тебя поддерживают, либо закапывают. Здесь понятно, что Максименко готовят отцепить и отправить в аренду. (Виталий Айрапетов)

"Если бы не Максименко, "Спартак" пропустил бы семь голов"