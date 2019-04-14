"Ничья - закономерный результат". Мусаев - о матче с "Динамо"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев после матча 23-го тура премьер-лиги против "Динамо" (1:1) заявил, что ничейный результат является закономерным.

- Мы получили то, что заслужили, - сказал Мусаев в эфире канала "Матч Премьер". - "Динамо" провело отличный матч - они не по делу находятся на своей позиции в турнирной таблице. Они доставили нам много трудностей, мы не имели пространства в первом тайме. Рады, что смогли отыграться. Были моменты, чтобы победить, но результат закономерный. Хорошо ребята вышли на замену - добавили мобильности.

Пенальти? Когда счет 1:0, и не ставят пенальти, это важно. Пару туров назад в наши ворота такое поставили.

"Краснодар" занимает 3-е место в турнирной таблице, имея в активе 42 очка.

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