«Ничего необычного». ЦСКА включит в заявку на матч со «Спартаком» 15-летнего вратаря
19 августа 2019, 18:13
Голкипер Владислав Тороп попадет в заявку ЦСКА на матч 6-го тура чемпионата России против «Спартака», информирует Twitter красно-синих.
15-летний вратарь будет в числе запасных. Он является самым молодым игроком РПЛ в заявках клубов на сезон-2019/20.
Ничего необычного, просто наш 15-летний вратарь Влад Тороп сегодня в заявке основной команды, листайте дальше ? #СпартакЦСКА pic.twitter.com/DrloZp8ZUa— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 19, 2019