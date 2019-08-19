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«Ничего необычного». ЦСКА включит в заявку на матч со «Спартаком» 15-летнего вратаря

19 августа 2019, 18:13
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Голкипер Владислав Тороп попадет в заявку ЦСКА на матч 6-го тура чемпионата России против «Спартака», информирует Twitter красно-синих.

15-летний вратарь будет в числе запасных. Он является самым молодым игроком РПЛ в заявках клубов на сезон-2019/20.

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