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«Ниче так». Кокорин оценил свою игру за «Сочи»

22 марта 2020, 23:50
Кокорин прокомментировал новое фото «Сочи» в Instagram. Фото instagram.com
Кокорин прокомментировал новое фото «Сочи» в Instagram. Фото instagram.com
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Пресс-служба «Сочи» опубликовала новую фотографию в своем официальном Instagram-аккаунте со статистикой форварда Александра Кокорина.

«Александр Кокорин провел за «Сочи» 4 матча, в которых был невероятно результативен. Убедитесь сами», — написано в подписи к фото.

«Ниче так», — написал в комментариях 29-летний Кокорин.

Кокорин прокомментировал новое фото "Сочи" в Instagram. Фото instagram.com
Кокорин прокомментировал новое фото «Сочи» в Instagram. Фото instagram.com

Российский футболист выступает за «Сочи» на правах аренды, игрок принадлежит «Зениту». В четырех матчах за команду Владимира Федотова Кокорин забил три гола и сделал одну результативную передачу.

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