«Ниче так». Кокорин оценил свою игру за «Сочи»
22 марта 2020, 23:50
Пресс-служба «Сочи» опубликовала новую фотографию в своем официальном Instagram-аккаунте со статистикой форварда Александра Кокорина.
«Александр Кокорин провел за «Сочи» 4 матча, в которых был невероятно результативен. Убедитесь сами», — написано в подписи к фото.
«Ниче так», — написал в комментариях 29-летний Кокорин.
Кокорин прокомментировал новое фото «Сочи» в Instagram. Фото instagram.com
Российский футболист выступает за «Сочи» на правах аренды, игрок принадлежит «Зениту». В четырех матчах за команду Владимира Федотова Кокорин забил три гола и сделал одну результативную передачу.
Опрос
проголосовало: 13265Все опросы
Как вы заполните паузу в РПЛ и еврофутболе?
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020