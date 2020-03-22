«Ниче так». Кокорин оценил свою игру за «Сочи»

Пресс-служба «Сочи» опубликовала новую фотографию в своем официальном Instagram-аккаунте со статистикой форварда Александра Кокорина.

«Александр Кокорин провел за «Сочи» 4 матча, в которых был невероятно результативен. Убедитесь сами», — написано в подписи к фото.

«Ниче так», — написал в комментариях 29-летний Кокорин.

Кокорин прокомментировал новое фото «Сочи» в Instagram. Фото instagram.com

Российский футболист выступает за «Сочи» на правах аренды, игрок принадлежит «Зениту». В четырех матчах за команду Владимира Федотова Кокорин забил три гола и сделал одну результативную передачу.