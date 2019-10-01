Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов после победы над «Спартаком» (2:1) в матче 11-го тура РПЛ отметил, что ни один из проигранных красно-белыми матчами не был провальным. После поражения от его команды главный тренер москвичей Олег Кононов подал в отставку.

— Игры «Спартака» с «Зенитом» (0:1) и «Уралом» вовсе не были провальными, все висело на волоске, — сказал Федотов в эфире программы «Футбол России». — В матче с «Уралом» «Спартак» повел 1:0, имел много возможностей и стань счет 2:0 все могло бы пойти по-другому. В матче с нами красно-белые были мотивированы, отдавались футболу, но мы не хотели уступать.

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