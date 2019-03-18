"Ни нашим, ни вашим". Геркус - о матче "Спартак" - "Зенит"

Экс-президент "Локомотива" Илья Геркус - о матче 20-го тура чемпионата России "Спартак" - "Зенит" (1:1).

- В центральном матче "Спартак" "Зенитом" выдали весьма эмоциональный матч. Здесь были и голы, и неназначенные пенальти, и незасчитанный гол, и много чего еще. Лично мне этот матч напомнил недавнюю встречу того же "Спартака" с "Краснодаром", - написал Геркус в Инстаграме. - Вновь команды в первом тайме обменялись голами, а во втором были уже более осторожны, что закончилось ничейным исходом. С одной стороны, "Спартак" чуть притормозил лидера, с другой стороны – "Спартак" откатился на пятую позицию. Ни нашим, ни вашим – это про матч в Тушине.

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