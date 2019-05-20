"Незамедлительно освободить из-под стражи". Что говорится в апелляции Мамаева

В распоряжении "СЭ" оказалась апелляционная жалоба адвоката полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игоря Бушманова на решение Пресненского районного суда Москвы о заключении футболиста в колонии строго режима на 1 год и 5 месяцев.

Решение было принято 8 мая. Мамаев осуждается за участие в двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

В апелляционной жалобе Бушманов просит (дословные цитаты):

– Проверить производство по делу в полном объеме. Повторно исследовать доказательства, о которых будет дополнительно заявлено стороной защиты на судебном заседании.

– Изменить обвинительный приговор Пресненского районного суда г. Москвы от 8 мая 2019 года в отношении Мамаева Павла Константиновича.

– Оправдать Мамаева Павла Константиновича по осуждению в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 213 (без указания квалифицирующего пункта) и статьей 116 УК РФ за отсутствием в его действиях состава указанных преступлений на основаниям пункта 2 части 1 статьи 24, пункта 3 части 2 статьи 302 УПК РФ, признав за ним право на реабилитацию.

– Переквалифицировать действия Мамаева Павла Константиновича с пункта "а" части 2 статьи 115 УК РФ на часть 1 статьи 115 УК РФ.

– Освободить Мамаева Павла Константиновича от отбывания наказания по части 1 статьи 115 УК РФ в связи с содержанием под стражей в период с 10 октября 2018 года, незамедлительно освободив из-под стражи.

– Внести, порядке части 4 статьи 29 УПК РФ, частное постановление в адрес руководителя ГСУ при ГУ МВД России по г. Москве по выявленным фактам нарушений федерального законодательства, допущенным следствием при привлечении Мамаева П.К., Кокорина А.А., Кокорина К.К., Протасовицкого А.С., к уголовной ответственности в ходе расследования данного дела.

Также в апелляционной жалобе говорится:

"В апелляционной жалобе защита просит изменить обвинительный приговор суда в отношении Мамаева П.К.: оправдать по обвинениям в совершении "Хулиганства" и "Побои" за отсутствием в его действиях составов этих преступлений, признав за ним право на реабилитацию; переквалифицировать обвинение по факту причинения легкого вреда здоровья Соловчуку В.Н.,. исключив "хулиганский мотив" и освободить от отбывания наказания в связи с длительным содержанием под стражей". (Дмитрий Зеленов)

Апелляционная жалоба адвоката полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игоря Бушманова на решение Пресненского суда. Фото "СЭ"

Апелляционная жалоба адвоката полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игоря Бушманова на решение Пресненского суда. Фото "СЭ"

Апелляционная жалоба адвоката полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игоря Бушманова на решение Пресненского суда. Фото "СЭ"

Апелляционная жалоба адвоката полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игоря Бушманова на решение Пресненского суда. Фото "СЭ"