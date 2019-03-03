22:04 3 марта | Футбол — РПЛ

Невезучие "быки" - "Краснодар" лидер по попаданиям в каркас ворот

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В матче 18-го тура чемпионата России "Краснодар""Спартак" Виктор Классон и Сергей Петров по разу попали в каркас ворот. Эти удары позволили команде Мурада Мусаева упрочить лидерство по попаданиям штанги, их у "быков" набралось уже 12.

Для сравнения - игроки занимающего второе место по этому показателю "Енисея" угодили в штанги семь раз. Единственным клубом, ни разу не угодившим каркас, остается "Рубин". (Кирилл Бурдаков)

Лидеры чемпионата по попаданиям в каркас ворот:

Клуб

Матчи

Голы

Штанги

Краснодар

18

32

12

Енисей

18

12

7

Динамо

18

18

6

Ростов

18

15

5

Арсенал

18

25

4

Спартак

18

23

4

Урал

18

18

4

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 18-й тур. "Спартак" - "Краснодар" и другие матчи
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