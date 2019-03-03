Невезучие "быки" - "Краснодар" лидер по попаданиям в каркас ворот

В матче 18-го тура чемпионата России "Краснодар" – "Спартак" Виктор Классон и Сергей Петров по разу попали в каркас ворот. Эти удары позволили команде Мурада Мусаева упрочить лидерство по попаданиям штанги, их у "быков" набралось уже 12.
Для сравнения - игроки занимающего второе место по этому показателю "Енисея" угодили в штанги семь раз. Единственным клубом, ни разу не угодившим каркас, остается "Рубин". (Кирилл Бурдаков)
Лидеры чемпионата по попаданиям в каркас ворот:
|
Клуб
|
Матчи
|
Голы
|
Штанги
|
Краснодар
|
18
|
32
|
12
|
Енисей
|
18
|
12
|
7
|
Динамо
|
18
|
18
|
6
|
Ростов
|
18
|
15
|
5
|
Арсенал
|
18
|
25
|
4
|
Спартак
|
18
|
23
|
4
|
Урал
|
18
|
18
|
4
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