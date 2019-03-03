Невезучие "быки" - "Краснодар" лидер по попаданиям в каркас ворот

В матче 18-го тура чемпионата России "Краснодар" – "Спартак" Виктор Классон и Сергей Петров по разу попали в каркас ворот. Эти удары позволили команде Мурада Мусаева упрочить лидерство по попаданиям штанги, их у "быков" набралось уже 12.

Для сравнения - игроки занимающего второе место по этому показателю "Енисея" угодили в штанги семь раз. Единственным клубом, ни разу не угодившим каркас, остается "Рубин". (Кирилл Бурдаков)

Лидеры чемпионата по попаданиям в каркас ворот:

Клуб Матчи Голы Штанги Краснодар 18 32 12 Енисей 18 12 7 Динамо 18 18 6 Ростов 18 15 5 Арсенал 18 25 4 Спартак 18 23 4 Урал 18 18 4

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