Невероятный гол воспитанника "Рубина" Степанова. Видео

"Рубин" сыграл вничью со "Слованом" в товарищеском матче (2:2). Один из голов казанского клуба забил защитник Данил Степанов.
19-летний воспитанник "Рубина" на 70-й минуте встречи принял мяч в штрафной площади, убрал соперника на замахе и ударом с правой ноги отправил мяч в дальнюю девятку ворот.
Степанов убрал на замахе защитника и точным ударом отправил мяч в дальнюю девятку!🔝#РубинСлован#НКНХ_РубиновыеСборы pic.twitter.com/Vs731rQOCB– "Рубин" Казань (@fcrk) 30 января 2019 г.
В текущем сезоне Степанов принял участие в одном матче за "Рубин". Казанский клуб занимает 6-е место в премьер-лиге, имея в активе 25 очков после 17 туров.
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