Невероятный гол Смолова. Он забил его за «Урал» в ворота «Динамо»
Сегодня исполнилось ровно 5 лет красивому голу Федора Смолова. Форвард отличился эффектным ударом в падении в составе «Урала» в матче против его бывшего клуба «Динамо» (2:1).
Настоящий форвард сможет пробить по воротам из любой ситуации ??— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) May 18, 2020
Наслаждаемся голом Федора Смолова, который был забит ровно пять лет назад #ВЭтотДень в матче #УралДинамо ?#ИсторияРПЛ #РПЛтопчик #Урал #Динамо #УралДинамо #Смолов pic.twitter.com/akU8aaF6NM
Всего за екатеринбуржцев Смолов провел 23 матча и забил 8 мячей — столько же, сколько за всю предыдущую профессиональную карьеру.
Благодаря аренде в «Урал», Смолов смог «перезапустить» карьеру. Через две недели после эффектного гола он подписал контракт с «Краснодаром», в составе которого два раза стал лучшим бомбардиром РПЛ и трижды — футболистом года по версии «СЭ». В 2018 году после участия в ЧМ-2018 Смолов перешел в «Локомотив», а с начала нынешнего года выступает на правах аренды в «Сельте».