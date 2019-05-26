16:37 26 мая | Футбол — РПЛ

Нету обратился к болельщикам "Зенита" с прощальной речью

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Защитник "Зенита" Луиш Нету после матча 30-го тура чемпионата России против "Енисея" (4:1) обратился к болельщикам питерской команды, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

– Спасибо всем! Это было невероятное время. Спасибо болельщикам! Спасибо клубу! Санкт-Петербург – мой дом, а "Зенит" – моя семья! "Зенит" – чемпион! – приводит слова Нету пресс-служба "Зенита".

 

Зенит - Енисей

Болельщики "Зенита" прощаются с Нету. Видео

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Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2019-05-26-luish-netu-poproshchalsya-s-zenitom.htm

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