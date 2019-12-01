Несколько стычек фанатов «Зенита» и «Спартака» произошли у стадиона
1 декабря 2019, 19:20
Несколько мелких стычек между болельщиками «Зенита» и «Спартака» произошли в Приморском парке победы, расположенном у футбольного стадиона на Крестовском острове, информирует «РИА Новости».
«Зенит» принимает «Спартак» в матче 18-го тура премьер-лиги.
Столкновения происходили между группами численностью не более двадцати человек с обеих сторон и были быстро пресечены бойцами Росгвардии.
Дополнительная информация
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...