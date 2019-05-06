Вячеслав Барик, адвокат Кирилла Кокорина, во время прений по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в Пресненском суде Москвы обратил внимание на причину действий своего подзащитного. Подсудимые были взяты под стражу после двух драк в центре Москвы 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. Кокорины, Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий проходят в деле по двум статьям – побои и хулиганство.

– Кирилл вызывает только положительные эмоции. Его реакция вызвана непониманием поведения взрослых мужчин. У него просто накопилось! Это что касается Соловчука, – сказал Барик. – Что касается Пака, ну вырвалась у него пощечина из семейных побуждений. При этом взрослые мужики, которые его в два раза больше, отталкивают его раз по десять! И он уже никого не бил, ни к кому агрессию не проявлял. У него, кажется, даже самая положительная рекомендация из СИЗО.

– Она у всех одинаковая! – поправила коллегу Татьяна Прилипко, адвокат Протасовицкого. (Александр Рогулев)

Суд Кокорина и Мамаева: начались прения. Live!