Непомнящий - о шансах "Зенита": "Семак выстраивает команду, которая умеет играть на результат. Эта сверхрациональность принесет золотые медали"

Известный российский тренер Валерий Непомнящий в интервью "СЭ" рассказал, что считает "Зенит" главным фаворитом в чемпионской гонке. Он также отметил, что "Спартак" и "Краснодар" смотрятся интереснее, несмотря на то, что сине-бело-голубые обыграли "Урал" и увеличили отрыв.

– Кто из претендентов на золото понравился в этом туре больше всего?

– Хотя "Зенит" благодаря победе над "Уралом" и увеличил отрыв, по качеству игры "Спартак" и "Краснодар" смотрятся интереснее.

– На кого же ставите в чемпионской гонке?

– Все-таки на "Зенит". Дело не только в том, что ближайшего конкурента он опережает на четыре очка. Сергей Семак выстраивает команду, которая умеет играть на результат. Вот эта сверхрациональность и принесет золотые медали.

– А с ЦСКА что случилось?

– Вопрос в психологии. Удачная концовка 2018-го и контрольные матчи на сборах убедили армейцев, что с игрой у них все в порядке. Но тут натолкнулись на ожесточенное сопротивление "Арсенала" и выяснилось – к такой борьбе парни не готовы. Растерялись. Еще и Влашич немножко тянул одеяло на себя. Ничего, Гончаренко из поражения сделает правильные выводы, быстренько вправит ребятам мозги, и в следующих матчах мы увидим тот ЦСКА, к которому привыкли.

– О чем говорит осечка "Локомотива"?

– Домашняя ничья с "Крыльями" – несчастный случай. Команда нащупала игру, поймала кураж в первой линии, где раскованно выглядели Миранчуки и Фарфан. "Локомотив" мог спокойно забить и три, и четыре мяча. Но в итоге минутная расслабленность при счете 2:1 обернулась обиднейшей потерей очков. Бывает.

– Как оцениваете шансы "Зенита" и "Краснодара" в 1/8 финала Лиги Европы?

– В испанском чемпионате три клуба стоят особняком – "Барселона", "Реал" и "Атлетико". Остальные вполне по зубам. Правда, при одном условии.

– Каком же?

– Оба матча "Зениту" и "Краснодару" нужно отыграть на пределе возможностей. По-другому не проскочишь. (Александр Кружков)

Валерий Непомнящий: "Айртон сильнее Комбарова. А Шапи – как Роже Милла"