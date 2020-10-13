Немецкий журналист удивился, что Шварц согласился возглавить «Динамо»

Немецкий журналист телеканала Sky Александр Боненгель, который хорошо знаком с будущим тренером «Динамо» Сандро Шварцем, поделился мнением о выборе бело-голубых.

— Вас удивило, что он отправляется в Россию?

— Очень сильно. Был уверен, что Сандро будет дожидаться вариантов в Германии. Сейчас как раз многие тренеры в сложном положении. В том же «Кельне», к примеру. Я уж не говорю о второй бундеслиге.

— Репутация Шварца так высока в Германии, что он, на ваш взгляд, был бы одним из фаворитов на освобождающиеся вакансии?

— Да, он в кругу кандидатов для представителей нижней половины таблицы. Все понимают: «Майнц» — довольно скромный клуб, в котором проявить себя сложно. Два года там Шварц провел на качественном уровне, что нельзя не отметить. «Майнц» всегда числится среди кандидатов на вылет, а с Сандро клуб занимал 14-е и 12-е место — это достойный результат. Команда прибавляла. И даже против фаворитов старалась доминировать. Порой это приводило к болезненным ударам, которые в итоге и стоили тренеру работы. В первую очередь речь о поражениях от «Лейпцига» (0:8) и от «Баварии» (1:6). Шварц очень любит рисковать. (Константин Алексеев)

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