"Нельзя разучиться играть за такое время". Мотивирующая речь Евсеева перед игроками "Уфы"

Новый главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев встретился с игроками. 43-летний специалист произнес приветственную речь, в которой отметил, что футболисты должны верить в свои силы и играть ради близких и болельщиков.

- Спасибо за доверие. Все неожиданно, хотя мы давно знакомы, - сказал Евсеев. - Не люблю много говорить, а хочу, чтобы мы делом доказывали. Вы сами верьте в свои силы, и все будет нормально.

Вы играть умеете и показывали это. Нельзя разучиться за такое время. Вместе будем находить решения, чтобы продолжать радовать болелещиков и самих себя. Вы играете за себя и для своих близких: жен, детей, матерей, отцов. Все в наших руках.

"Уфа" занимает предпоследнее место в турнирной таблице, имея в активе 16 очков после 20 туров.

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