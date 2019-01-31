"Недопустимо переходить в чемпионат России". Федецкий раскритиковал переход Ракицкого в "Зенит"

Защитник "Карпат" Артем Федецкий выразил мнение, что трансфер защитника Ярослава Ракицкого из "Шахтера" в "Зенит" недопустим. По его словам, он бы так никогда не поступил.

– В сегодняшних обстоятельствах недопустимо переходить в чемпионат России, это однозначно, – цитирует Федецкого Lmn.in.ua. – Как бы ни было, нужно уважать свой народ, свою землю и свой край. У меня просто нет слов. Относительно выступлений Ракицкого за сборную Украины, то это, конечно, решать главному тренеру. Но это большая ответственность, потому что это вызовет критику. Думаю, Андрею Николаевичу сейчас будет трудно. Но факты есть факты, и здесь ничего не изменишь. Я бы так никогда не поступил и для меня это недопустимо.