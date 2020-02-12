«Не я начал эту войну». Слуцкий ответил Дзюбе на сравнение с Весельчаком У
12 февраля 2020, 16:31
Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба в очередной раз подколол главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого. В Instagram он выложил кадр из советского мультфильма «Тайна третьей планеты», сравнив специалиста с полным космическим пиратом Весельчаком У.
Слуцкий ответил Дзюбе в комментариях, написав: «Не я начал эту войну».
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
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