«Не я начал эту войну». Слуцкий ответил Дзюбе на сравнение с Весельчаком У

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба в очередной раз подколол главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого. В Instagram он выложил кадр из советского мультфильма «Тайна третьей планеты», сравнив специалиста с полным космическим пиратом Весельчаком У.

Слуцкий ответил Дзюбе в комментариях, написав: «Не я начал эту войну».