«Не увидел на поле безволия». Хохлов — о поражении от «Ростова»
28 сентября 2019, 18:47
Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов после поражения в матче 11-го тура премьер-лиги против «Ростова» (0:3) заявил, что не увидел на поле безволия.
— Поражения бывают разные. Бывают безвольные, но сегодня я не увидел безволия, — сказал Хохлов в эфире канала «Матч Премьер». — Иногда эмоции даже перехлестывали. Все бились за результат, отдавались, не бросили играть в меньшинстве, не рассыпались, как карточный домик. Это нам должно пойти в плюс. Переживать тяжело такие поражения. Но и с ними можно справляться.
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