«Не только жесткий отбор, но и красивые голы». «Спартак» поздравил Хлестова
21 января 2020, 18:50
«Спартак» поздравил своего бывшего защитника Дмитрия Хлестова с 49-летием. Он выступал за красно-белых с 1989 по 2000 год.
— Сегодня 49 лет исполнилось легендарному спартаковскому защитнику 90-х, семикратному чемпиону России Дмитрию Хлестову! Хлестов — это не только надежность в обороне и жесткий отбор, но и красивые голы, — отмечается в сообщении.
Сегодня 49 лет исполнилось легендарному спартаковскому защитнику 90-х, семикратному чемпиону России Дмитрию Хлестову!— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) January 21, 2020
Хлестов — это не только надежность в обороне и жёсткий отбор, но и красивые голы ? pic.twitter.com/JRt3fEjXrp
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