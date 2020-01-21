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«Не только жесткий отбор, но и красивые голы». «Спартак» поздравил Хлестова

21 января 2020, 18:50
Спартаковец Дмитрий Хлестов (справа) и Владимир Кулик. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Спартаковец Дмитрий Хлестов (справа) и Владимир Кулик. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

«Спартак» поздравил своего бывшего защитника Дмитрия Хлестова с 49-летием. Он выступал за красно-белых с 1989 по 2000 год.

— Сегодня 49 лет исполнилось легендарному спартаковскому защитнику 90-х, семикратному чемпиону России Дмитрию Хлестову! Хлестов — это не только надежность в обороне и жесткий отбор, но и красивые голы, — отмечается в сообщении.

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