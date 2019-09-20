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«Не спешите переобуваться». «Ростов» пригласил Даниила Медведева с отцом на свой матч

20 сентября 2019, 11:20
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«Ростов» в своем официальном Twitter опубликовал ответ теннисисту Даниилу Медведеву. Ранее теннисист отметил, что его отец болеет за «Ростов», однако он сам побывал на мероприятии «Зенита», сфотографировался с Андреем Аршавиным и Александром Кержаковым и «переобулся».

— Не спешите переобуваться, — обратился ростовский клуб к теннисисту. — Приглашаем вас с отцом на «Ростов Арену». Мы уже готовим матч и стадион под стиль вашего любимого вида спорта. И не забудьте ракетку, она пригодится.

Ближайший домашний матч «Ростова» состоится 28 сентября в рамках 11-го тура РПЛ против «Динамо».

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