«Не спешите переобуваться». «Ростов» пригласил Даниила Медведева с отцом на свой матч

«Ростов» в своем официальном Twitter опубликовал ответ теннисисту Даниилу Медведеву. Ранее теннисист отметил, что его отец болеет за «Ростов», однако он сам побывал на мероприятии «Зенита», сфотографировался с Андреем Аршавиным и Александром Кержаковым и «переобулся».

— Не спешите переобуваться, — обратился ростовский клуб к теннисисту. — Приглашаем вас с отцом на «Ростов Арену». Мы уже готовим матч и стадион под стиль вашего любимого вида спорта. И не забудьте ракетку, она пригодится.

Ближайший домашний матч «Ростова» состоится 28 сентября в рамках 11-го тура РПЛ против «Динамо».

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Ждем @DaniilMedwed с отцом на нашем домашнем стадионе. Это покруче, чем футболка? @MatchTV , готовы осветить? pic.twitter.com/kL15v6JI3g — Football Club Rostov (@rostovfc) September 20, 2019

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