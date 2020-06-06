РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Не собираюсь нравиться всем». Тарасов ответил хейтерам

6 июня 2020, 17:54
Дмитрий Тарасов. Фото Instagram.
Дмитрий Тарасов. Фото Instagram.
Теги:

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов заявил, что он не стремится нравиться всем.

«Хейт в мою сторону? Вообще спокойно к этому отношусь! — написал Тарасов в stories Instagram. — Не собираюсь нравиться всем! Живу так, как считаю нужным.

33-летний футболист перешел в «Рубин» 18 февраля. Через три дня он получил перелом ноги на тренировке. В текущем сезоне он пока ни разу не сыграл за команду из-за травмы.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир