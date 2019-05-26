"Не слушай главного тренера, Саша!" Фанаты "Спартака" поддержали Максименко, а он это лайкнул

Лайк Максименко под записью в аккаунте фанатов "Спартака" в Инстаграме.

Болельщики "Спартака" поддержали голкипера Александра Максименко, допустившего две результативные ошибки в матче 30-го тура премьер-лиги против "Оренбурга" (0:2). После поражения красно-белые финишировали на пятом месте в чемпионате, пропустив на четвертое ЦСКА. Вместе с тем вместо группового турнира Лиги Европы спартаковцы начнут евросезон в 3-м отборочном раунде этого турнира.

Ранее главный тренер красно-белых Олег Кононов заявил, что неудачные действия вратаря повлияли на исход игры.

"Не слушай главного тренера, Саша! Все ошибаются. Не ты один виноват в результате матча", – говорится в аккаунте фанатов "Спартака" fcsm_official_fans в Инстаграме. Хетштег – Максименко, мы с тобой.

Максименко поставил лайк под этой записью.

"Спартак" занял 5-е место в турнирной таблице, набрав 49 очков. Красно-белые пропустили вперед ЦСКА, который в параллельной встрече разгромил "Крылья Советов" (6:0).

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