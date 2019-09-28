«Не посрами фамилию». Актер Валерий Баринов объявил состав «Локомотива» на матч с «Зенитом»
28 сентября 2019, 19:20
Стартовый состав «Локомотива» на матч 11-го тура чемпионата России с «Зенитом» объявлял известный актер и болельщик железнодорожников Валерий Баринов. Встреча проходит в Москве на стадионе «РЖД Арена».
Когда очередь дошла до однофамильца народного артиста России, полузащитника Дмитрия Баринова, актер сказал: «Не посрами фамилию». (Константин Колмаков)
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Зенит».
В рамках игрового дня с соперниками из «культурной столицы» многолетний болельщик красно-зелёных, актёр Валерий Баринов объявляет состав «Локо» ???#ЛокоЗенит #СамыйЛучшийКоллектив pic.twitter.com/EpaxFBcCb8— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) September 28, 2019
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