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«Не надо было удалять Комличенко». Бывший арбитр ФИФА — о матче «Динамо» — «Рубин»

13:57
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Бывший арбитр ФИФА Любош Михел оценил эпизод с удалением нападающего «Динамо» Николая Комличенко в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (0:1).

На 51-й минуте встречи главный судья Сергей Лапочкин показал Комличенко вторую желтую карточку за фол в центре поля на полузащитнике гостей Оливере Абильдгоре во время борьбы за мяч в воздухе.

— Может, судья был немного прав, но, учитывая ход игры, Комличенко мог находиться во фрустрации, — сказал «СЭ» Михел. — Назначен пенальти, нет равновесия у решений судьи. Здесь есть игра локтем, но после того, что Шатову не показали карточку за более грубый фол в первом тайме, скажу, что и Комличенко не надо было удалять с поля.

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